Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Leck - 14-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Leck (ots)

Am Dienstagvormittag (13.06.23), um 07.34 Uhr, ereignete sich auf der B199 in der Hauptstraße/Bergstraße in Leck ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 14-jähriger Radfahrer schwere Verletzungen erlitt.

Eine 26-jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem VW Touran die Hauptstraße in Leck aus Fahrtrichtung Klixbüll kommend und beabsichtigte in die Bergstraße nach links einzubiegen. Ein 14-jähriger Fahrradfahrer befuhr zeitgleich den Geh- und Radweg in dieselbe Richtung. Beim Abbiegevorgang der Autofahrerin kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer, welcher von dem PKW überrollt wurde und dadurch schwere Verletzungen erlitt. Der Junge wurde in ein Flensburger Klinikum verbracht. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Für die weitere Unfallbearbeitung wurde durch die Staatsanwaltschaft Flensburg ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bergstraße voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell