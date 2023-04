Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Temmels (ots)

Am Donnerstag, 20.04.2023 um 14:10 Uhr kam es auf B419 in der Ortslage Temmels, auf Höhe der Metzgerei Klassen, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein silbergrauer Ford Fiesta älteren Baujahrs, besetzt mit einer männlichen Person, die B419 aus Trier kommend in Richtung Temmels. Aufgrund stark überhöhter Geschwindigkeit geriet er auf die Gegenfahrbahn, sodass eine entgegenkommende Fahrzeugführerin ausweichen musste und mit einem Verkehrsschild kollidierte. Am Fahrzeug der Geschädigten und am Verkehrsschild entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Durch die Polizeiinspektion Saarburg wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarburg unter 06581 9155-0 zu melden.

