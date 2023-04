POL-PDTR: Verletzte Radfahrerin auf der B 422 bei Kordel

Trier (ots) - In dem Zeitraum von Montag, dem 17.04.2023 16:00 Uhr bis Dienstag, den 18.04.2023 gegen 08:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter circa 70 Liter Diesel aus einem Bagger in der Nähe der Waldstraße in Gimbweiler. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Birkenfeld zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Birkenfeld ...

