Saarburg (ots) - Am Montag, den 17.04.2023 zwischen 21:00 und 21:15 Uhr wurde auf dem Parkplatz vor dem Eingangsbereich der REWE-Filiale, Am Leukbach in Saarburg ein PKW beschädigt. Hierbei wurden beide rechten Türen des schwarzen Mercedes CLS 350 mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg (06581/9155-0) in ...

