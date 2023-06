Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Auto überschlägt sich bei Verkehrsunfall - zwei Schwerverletzte

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (8. Juni 2023) gegen 16:20 Uhr bogen ein 60-jähriger Autofahrer und seine 56-jährige Beifahrerin von der Straße Am Herbertzhof nach links auf die Untergath ab. Im Kreuzungsbereich erfasste sie ein 41-jähriger, der die Untergath in Richtung Dießemer Bruch befuhr. Das Auto des 60-Jährigen überschlug sich durch den Aufprall und landete hinter einem Grünstreifen auf einem Geh- und Radweg auf dem Dach. Beide Insassen wurden durch den Unfall schwer verletzt und wurden im Krankenhaus stationär aufgenommen, es besteht keine Lebensgefahr. Der 41-Jährige wurde leicht verletzt und kam für eine ambulante Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus.

Die Untergath wurde zwischen der Hafelsstraße und Am Herbertzhof für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. (139)

