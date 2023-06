Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Unfallflucht nach Trunkenheitsfahrt

Krefeld (ots)

Zwei alkoholisierte Männer sind am Montagabend (5. Juni 2023) mit ihrem Pkw auf ein geparktes Auto aufgefahren und haben die Flucht ergriffen. Nachdem die Polizei sie gefasst hat, stießen die Beamten auf weitere Straftaten.

Der 37-jährige Fahrer und sein 20-jähriger Beifahrer hatten um 21:20 Uhr auf dem Memeler Platz in Linn das am Straßenrand abgestellte Auto gerammt. Es wurde gegen einen Motorroller und ein Motorrad geschoben, die vor dem Auto abgestellt waren und durch den Aufprall umgestoßen wurden. Nach dem Unfall flüchteten beide Männer unter den Augen mehrerer Zeugen in ein nahegelegenes Mehrfamilienhaus. Dort konnten die hinzugerufenen Polizeibeamten sie stellen. Wie sich herausstellte, besitzt der Fahrer keinen Führerschein, die Kennzeichen des Autos waren als gestohlen gemeldet und das Fahrzeug selbst außer Betrieb gesetzt worden. Im Auto fanden die Beamten mehrere leere Bierflaschen. Der Fahrer beleidigte die Rettungskräfte und einen Polizeibeamten. Beide Männer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. (137)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell