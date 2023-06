Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Falscher Telekom-Mitarbeiter entwendet Schmuck und Bargeld - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Eine Seniorin arbeitete am Donnerstag (1. Juni 2023) im Garten ihres Hauses am Winnertzweg. Gegen 13:15 Uhr betrat ein Mann ihr Grundstück, zeigte einen Telekom-Ausweis vor und behauptete, er müsse die Strom- und Internetleitungen im Haus kontrollieren. Nachdem sie gemeinsam hinein gegangen waren und der Mann sämtliche Leitungen im Erdgeschoss kontrolliert hatte, gingen sie in den Keller. Er fragte nach metallischen Gegenständen in der Nähe des Stromkastens, da diese das Signal stören könnten, und zeigte auf einen Schrank. Die Seniorin öffnete ihn und holte eine Metallkassette sowie eine Schmuckschatulle heraus, welche sie wieder mit ins Erdgeschoss nahm. Kurz darauf schickte der Telekom-Mitarbeiter die Seniorin unter einem Vorwand erneut zum Stromkasten im Keller und verschloss hinter ihr die Kellertür. Durch einen Seitenausgang gelangte sie in den Garten und von dort wieder ins Haus. Der Mann war da bereits verschwunden, genauso wie ihr Schmuck und Bargeld aus ihrer Geldbörse. Sie informierte die Polizei.

Der Betrüger ist 35 bis 40 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß, hatte dunkles kurzes Haar und sprach akzentfreies Hochdeutsch. Er trug ein weißes T-Shirt und eine schwarze Stoffhose.

Für Hinweise melden Sie sich bitte telefonisch unter der 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (134)

