POL-KR: Präsenzkonzept Innenstadt - Sondereinsatz zur offenen Drogenszene

Krefeld (ots) - Auf rund 50 Gräbern des Friedhofs in Fischeln wurden Blumen herausgerissen, Figuren, Grablichter und -vasen umgeworfen. Die Täter haben außerdem ein Holzkreuz umgeknickt. Eine Zeugin hatte erste Beschädigungen bereits am Sonntag (28. Mai 2023) und am Mittwoch, dem 31. Mai, bemerkt. In der Nacht auf Donnerstag (1. Juni) waren die Täter möglicherweise erneut am Werk: Zeugen haben gegen 0:30 Uhr zwei ...

