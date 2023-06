Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: 50 Gräber auf dem Fischelner Friedhof beschädigt

Krefeld (ots)

Auf rund 50 Gräbern des Friedhofs in Fischeln wurden Blumen herausgerissen, Figuren, Grablichter und -vasen umgeworfen. Die Täter haben außerdem ein Holzkreuz umgeknickt. Eine Zeugin hatte erste Beschädigungen bereits am Sonntag (28. Mai 2023) und am Mittwoch, dem 31. Mai, bemerkt. In der Nacht auf Donnerstag (1. Juni) waren die Täter möglicherweise erneut am Werk: Zeugen haben gegen 0:30 Uhr zwei rund 20 Jahre alte Männer in heller Kleidung gesehen, die den Friedhof fluchtartig Richtung Kölner Straße verlassen hatten. Die Polizei ermittelt wegen Störung der Totenruhe und bittet weitere Zeugen, sich zu melden: unter 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (132)

