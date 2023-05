Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Raub auf zwei Jugendliche - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Samstag (28. Mai 2023) haben zwei Jugendliche zwei andere Jugendliche im Bereich Haltestelle Am Hauptbahnhof Krefeld beraubt.

Um 12:36 Uhr erhielt die Polizei einen Anruf, dass es vor dem Hansa-Centrum zu einem Raub gekommen sei. An der dortigen Haltestelle trafen die Einsatzmittel auf die beiden 14-jährigen Geschädigten. Auf dem Weg zum Kino Cinemaxx waren sie von zwei jugendlichen Männer angesprochen worden, ob sie Geld wechseln können. Als einer der Geschädigten Geld herausholte wurde er ergriffen und unter Androhung von Gewalt aufgefordert, auch das restliche Geld auszuhändigen. Anschließend flüchteten die beiden Täter in Richtung Hansa-Centrum. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen hatten keinen Erfolg.

Beide Männer sollen 15-16 Jahre alt gewesen sein. Der erste Täter wurde mit ca. 160 cm groß beschrieben und trug einen grünen Pullover, eine braune Cap und Sneaker. Der zweite Täter war ca. 170 cm groß und bekleidet mit einem weißen Pullover. Er hatte eine schwarze Bauchtasche mitgeführt. Die beiden Geschädigten wurden nicht verletzt.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (129)

