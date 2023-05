POL-KR: 15-Jähriger mit Messer bedroht und überfallen - Polizei fasst die Täter

Krefeld (ots) - Am Samstag (13. Mai 2023) fand ein Rentner eine verwahrloste Chow-Chow-Mix-Hündin in einem Gebüsch am Baackesweg. Das Tier wurde nach eingehender Untersuchung noch in der Tierklinik eingeschläfert. Die Polizei Krefeld berichtete darüber in einer Pressemeldung: ...

mehr