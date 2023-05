Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nach mehreren E-Scooter-Bränden - Polizei Krefeld sucht Zeugen

Krefeld (ots)

In den vergangenen Wochen ist es im Bereich der Skateranlage an der Ecke Voltastraße/Ritterstraße zu mehreren E-Scooter-Bränden gekommen. Die Polizei Krefeld hat am 25. April 2023 (0:10 bis 1 Uhr), 30. April 2023 (im Laufe der Nacht) und 18. Mai 2023 (2:10 Uhr) drei Brände registriert, bei denen insgesamt fünf E-Scooter der SWK, sogenannte "KRuiser", in Brand gesetzt wurden.

Ermittler können in allen Fällen einen technischen Defekt der E-Scooter ausschließen. Sie gehen von Brandstiftung aus und bitten um Hinweise von möglichen Zeugen. Diese werden gebeten sich per Telefon unter der 02151 6340 oder per E-Mail (hinweise.krefeld@polizei.nrw.de) zu melden. (124)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell