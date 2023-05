Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Exhibitionist belästigt zwei Frauen - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Dienstag (16. Mai 2023) gegen 16:50 Uhr sprach ein Mann zwei Frauen auf dem Ostwall in Höhe des Südwalls an. Er fragte nach Geld und zeigte sich gleichzeitig in schamverletzender Weise.

Die Frauen gingen weiter in Richtung Hauptbahnhof. Der Mann folgte ihnen und bettelte sie auf Gleis 2 erneut an. Als die Frauen ein weiteres Mal verneinten, trat er einer gegen das Bein und verletzte sie leicht. Danach entfernte er sich in unbekannte Richtung.

Der Mann ist 20 bis 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank, hat kurze schwarze Haare und einen Drei-Tage-Bart. Er hat eine dunkle Hautfarbe, sprach Deutsch, trug eine beige Jacke und orangene Sandalen.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (121)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell