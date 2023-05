Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Uerdingen: 22-Jähriger mit Messer bedroht und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In der Nacht zu Montag (15. Mai 2023) um 0:20 Uhr fuhr ein 22-jähriger Krefelder mit seinem Fahrrad auf der Bahnhofstraße in Uerdingen, als er hinter sich einen weiteren Fahrradfahrer bemerkte. In Höhe des Bahnhofs touchierte der Unbekannte das Fahrrad des Krefelders, woraufhin er anhielt und den Unbekannten fragte, ob alles in Ordnung sei. Der Mann bedrohte ihn daraufhin mit einem Messer und forderte den 22-Jährigen auf, ihm seine Wertsachen auszuhändigen. Der Krefelder übergab ihm daraufhin seine Bauchtasche und seine goldene Halskette. In ca. 50 Meter Entfernung sah der Krefelder noch eine weitere männliche Person hinter einem Auto, die offensichtlich "Schmiere stand". Die beiden Männer flüchteten daraufhin mit der Beute in Richtung Kurfürstenstraße. Der Krefelder beschrieb den Tatverdächtigen, der auf einem schwarzen Hollandrad unterwegs war, als 16 bis 18 Jahre alt. Er trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Sturmhaube und einen schwarzen Pullover mit der Aufschrift "Los Angeles". Der zweite Mann war ebenfalls 16 bis 18 Jahre alt, hatte kurze dunkle Haare und eine normale Statur. Bekleidet war er mit einer weißen Jacke, einer blauen Jeanshose und schwarzen Turnschuhen der Marke Air Jordans.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.de. (118)

