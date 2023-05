Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zu schnell, unter Drogen und ohne Führerschein - Autofahrer flüchtet vor Polizei

Krefeld (ots)

Am Schicksbaum fuhr ein 39-jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag (11. Mai 2023) gegen 16:55 Uhr in Richtung St. Töniser Straße. Dabei passierte er mit 71 km/h bei erlaubten 50 km/h eine dortige Geschwindigkeitsmessung der Polizei. Er kam den anschließenden Anhaltesignalen der Polizeibeamten nicht nach, beschleunigte stattdessen sein Auto und flüchtete. Durch eine umgehende Fahndung im Nahbereich des Wohngebietes Am Schicksbaum konnte der 39-Jährige nach einem Hinweis eines Zeugen ausfindig gemacht werden. In Sichtweite von ihm befand sich auch sein abgestelltes Auto. Eine Überprüfung ergab, dass ihm sein Führerschein vor Jahren entzogen worden war. Da er vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Das Tatfahrzeug wurde als Beweismittel sichergestellt. (116)

