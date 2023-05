Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zwei Jugendliche ausgeraubt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Mittwochabend (10. Mai 2023) gegen 20:40 Uhr wurden zwei 15-Jährige auf der Uerdinger Straße in Höhe der Gneisenaustraße von einer Gruppe von vier Jugendlichen angesprochen. Dabei schlug ein circa 1,90 Meter großer Jugendlicher mit Mittelscheitel sowie auffälligem Ziegenbart und Schnäuzer einem der 15-Jährigen unvermittelt ins Gesicht und trat ihm mit dem Knie in den Bauch. Der circa 16 bis 17 Jahre alte Täter, der mit türkischer oder marokkanischer Herkunft beschrieben wurde, entwendete die Geldbörse des 15-Jährigen und verlangte von dessen Begleiter anschließend die Herausgabe seiner Umhängetasche. Aus dieser entnahm der Täter weiße Kopfhörer der Marke Apple. Ein anderer Jugendlicher der Vierergruppe händigte dem 15-Jährigen die Umhängetasche wieder aus. Die Vierergruppe flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.de. (113)

