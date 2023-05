Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nach Seniorenbetrug - Nachbarin und 17-Jähriger halten Kurier fest

Krefeld (ots)

Am Dienstag (9. Mai 2023) erhielt ein Senior gegen 11 Uhr einen sogenannten Schockanruf. Die Frau in der Leitung des Festnetztelefons gab sich als Polizeibeamtin aus und erzählte dem Mann von einem Verkehrsunfall, bei dem seine Nichte eine Frau angefahren habe und nun in Untersuchungshaft sitzen würde. Ein angeblicher Rechtsanwalt übernahm den Hörer und erklärte, dass die Mutter der Inhaftierten in der Kürze der Zeit die erforderliche Kaution nicht aufbringen könne. Das erstaunliche für den Senior daran war, dass die Namen seiner Nichte und seiner Schwägerin genannt wurden. Also gab er an, einen fünfstelligen Bargeldbetrag bei seiner Bankfiliale abholen zu können und nannte dem Rechtsanwalt seine Handynummer. Das Handy klingelte umgehend und er hob ab. Die Betrüger schafften es so, beide Telefonleitungen ihres Opfers belegt zu halten.

Kurz bevor er wieder zu Hause war, brach die Mobilverbindung ab. Auch die Leitung des Festnetzes war nicht mehr belegt. Er wurde daraufhin misstrauisch und rief seine Schwägerin an. Im Gespräch wurde schnell klar, dass es sich um einen Betrug handelte.

Als erneut das Telefon klingelte, konfrontierte er den Rechtsanwalt mit dem Vorwurf des Betrugs. Dieser legte daraufhin auf. Kurze Zeit später meldete sich ein angeblicher Polizist. Er bestätigte dem Senior den Betrugsversuch und gab an, den Tätern auf der Spur zu sein und die betrügerischen Telefonate mitgehört zu haben. Des Weiteren versuche die Polizei, den Kurier nach der Geldübergabe zu schnappen, um an die Hintermänner zu gelangen. Deswegen solle er das Bargeld trotz aller Zweifel in einen Umschlag legen und diesen dem Kurier aushändigen. Der Senior folgte den Anweisungen und übergab den Umschlag gegen 13 Uhr in seinem Hausflur einem jungen Mann.

Davor bemerkte eine Nachbarin des Seniors den fremden Mann vor der Haustür und sah ihn wenige Minuten später mit einem weißen Umschlag in der Hand aus dem Haus des Seniors kommen. Sie forderte ihn auf, stehen zu bleiben. Der Kurier flüchtete von der Stettiner Straße über die Breslauer Straße in Richtung Görlitzer Straße. Sie informierte die Polizei, nahm die Verfolgung auf und bat einen jungen Mann an der nächsten Straßenecke um Hilfe. Der 17-Jährige holte den Kurier ein, brachte ihn zu Boden und hielt ihn dann gemeinsam mit der Nachbarin fest, bis die Beamten eintrafen. Das Bargeld konnte dem Senior kurz danach wieder ausgehändigt werden.

Die Beamten nahmen den 21-jährigen fest. Er wird im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt. (112)

