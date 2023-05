POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 35: Fahrverbot droht

Mühlacker (ots) - Über das Wochenende sind Unbekannte in ein noch nicht fertiggestelltes Haus in Dürrmenz eingedrungen und haben Sanitär- und Heizungsgegenstände im Warenwert von rund 7.000 Euro entwendet. In der Zeit zwischen Freitag, 05.05.2023, 12:30 Uhr und Montag, 08.05.2023, 07:30 Uhr, gelangten die Einbrecher ins Innere des in der Straße "Im Biegel" ...

