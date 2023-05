Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Teinach-Zavelstein - Alkoholisiert in den Gegenverkehr

Bad Teinach-Zavelstein (ots)

Eine verletzte Frau und einen Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagmittag auf der Landesstraße 347 in Bad Teinach.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der 46-jährige Fahrer eines Audis, gegen 14:00 Uhr, die Kentheimer Straße (L 347) ortseinwärts. Offenbar kam er in der Folge auf Höhe Poststraße aufgrund seiner Alkoholisierung von rund 0,9 Promille von der Fahrbahn ab und stieß mit einem entgegenkommenden BMW zusammen. Hierdurch wurde die 25 Jahre Mitfahrerin im BMW verletzt und zur weiteren Beobachtung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Audi entstand Totalschaden. Auch der BMW war nicht mehr fahrbereit. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Dem Audi-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Sabine Maag, Pressestelle

