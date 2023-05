Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Heimsheim - Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teilgenommen

Heimsheim (ots)

Ohne Fahrererlaubnis, dafür alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen hat ein 52-jähriger Fahrer eines Audi am Sonntagabend in Heimsheim.

Bei einer Tankstelle in der Römerstraße in Heimsheim war gegen 19 Uhr ein Mann aufgefallen, welcher einen alkoholisierten Eindruck machte. Durch geschickte Gesprächsführung konnte der Audi-Fahrer bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizei an der Weiterfahrt gehindert werden. Der Atemalkoholvortest bei dem offensichtlich angetrunkenen Mann ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Er hat sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis zu verantworten.

