Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Pkw-Fahrer alkoholisiert verunfallt

Pforzheim (ots)

Der 57-jähriger Fahrer eines Suzuki Swift befuhr am frühen Sonntagmorgen (07.05.2023) gegen 00.15 Uhr die Kirchenstraße in stadtauswärtige Richtung. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und touchierte einen geparkten Opel Astra. Durch den Zusammenprall wurde der Opel auf einen ebenfalls geparkten Opel Zafira aufgeschoben. Der Suzuki des Unfallverursachers blieb auf der Fahrzeugseite in Unfallendstellung liegen. Der Fahrer, der allein im Fahrzeug saß, konnte sich mit Hilfe von Ersthelfern aus seinem Auto befreien. Bei der Sichtung durch den Rettungsdienst konnten keine Verletzungen festgestellt werden.

Jedoch bemerkten die unfallaufnehmenden Polizeibeamten Atemalkoholgeruch. Ein Atemalkoholvortest ergab etwas mehr als 1 Promille. Der 57-jährige musste sich einer Blutprobe unterziehen und sein Führerschein wurde einbehalten. Der Suzuki, an dem ca. 1500 Euro Schaden entstand, musste abgeschleppt werden. Am Astra entstand etwa 3500 Euro, am Zafira 1500 Euro Schaden.

Im Einsatz befanden sich auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

