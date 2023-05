Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Mann mit Schusswaffe überfällt Apotheke an der Marktstraße - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Ob es sich bei der Schusswaffe um eine Echte gehandelt hat, konnte die Apothekenbesitzerin nicht sagen. Der Täter hatte am Donnerstag (11. Mai 2023) gegen 17:10 Uhr den Verkaufsraum betreten und sich an den Tresen gestellt. Dort zog er für einen kurzen Moment seine Jacke hoch, zeigte die Waffe in seinem Hosenbund und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem das Opfer der Aufforderung nachkam, flüchtete der Mann in Richtung Frankenring. Sie Informierte die Polizei. Eine Fahndung verlief erfolglos.

Der Täter ist 1,70 Meter groß, 30 bis 35 Jahre alt und hat eine hagere Statur. Er hat strähnige, lange, dunkle Haare und trug eine dunkle Kopfbedeckung, schwarze Kleidung sowie eine schwarze FFP 2 Maske.

Wenn Sie Hinweise geben können, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (115)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell