Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannte greift Jugendliche in Straßenbahn an - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Eine Unbekannte beleidigte und griff am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr wohl mehrere junge Personen in der Straßenbahn der Linie 11 in Fahrtrichtung Neureut/Kirchfeld an.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stiegen mehrere Jugendliche an der Haltestelle Europaplatz in die Straßenbahn ein. Im Laufe der Fahrt beleidigte eine Frau, welche in Begleitung einer männlichen Person war, offenbar mehrere Fahrgäste. Ab der Haltestelle Yorckstraße richteten sich die Aggressionen ebenfalls gegen die junge Personengruppe. Die Frau beleidigte und trat wohl gegen die Jugendlichen. Ferner näherte sich der unbekannte Mann offenbar nach der Haltestelle Haus Bethlehem mit Drohgebärden den Jugendlichen. In der Folge kam es zwischen den Kontrahenten zu einem Gerangel. Hierbei verletzte die Frau einen der Jugendlichen leicht. Die jungen Geschädigten stiegen an der Haltestelle Welschneureuter Straße aus, während die Unbekannte mit ihrem Begleiter weiterfuhr.

Die vermeintlich unbekannte Täterin ist circa 45 - 50 Jahre alt, ungefähr 160 cm groß, besitzt eine schlanke Figur und hatte ihr graues langes Haar zu einem Zopf zusammengebunden. Bekleidet war sie mit einer hellen Jeans, einem hellen Unterhemd sowie einer blauen Jeansjacke.

Der mutmaßliche Täter ist ebenfalls 45 - 50 Jahre alt, etwa 195 cm groß, hat eine schlanke Figur und trug kurzrasiertes dunkles Haar. Er war mit einem grauen Kapuzenpullover, die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen, einer ausgewaschenen blauen Jeans sowie schwarzen Sneakers bekleidet. Ferner besitzt der Mann am rechten Unterarm eine Tätowierung.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe West unter 0721/666-3611 zu melden.

Matthias Göhrig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell