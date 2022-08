Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Feuer in kunststoffverarbeitendem Betrieb

Ein Feuer in einem kunststoffverarbeitenden Betrieb in Waghäusel-Wiesental löste am Montag kurz nach Mitternacht einen Großeinsatz der Rettungskräfte aus. Die Halle in der Franz-Sigel-Straße brannte teilweise ab.

Die Feuerwehren aus Waghäusel und den umliegenden Gemeinden waren zur Brandbekämpfung im Einsatz. Zur Stunden dauern die Löscharbeiten noch an.

Erschwerend kam hinzu, dass eine Zwischendecke eingestürzt war und unter den Trümmern brannte es weiter. Schweres Gerät des Technischen Hilfswerks war nötig, um an diese Brandstellen zu kommen. Die Ermittlungen zur Brandursache werden aufgenommen, wenn der Brandort nach Abschluss der Löscharbeiten betreten werden kann.

Die Bevölkerung wurde angewiesen, aufgrund der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Löscharbeiten dauern an.

