POL-KA: (KA) Karlsruhe - Frau im Gleisbett zwingt Straßenbahnfahrer zur Gefahrenbremsung - Zeugen gesucht

Weingarten (LKrs. Karlsruhe) (ots) - Infolge eines Blitzeinschlages geriet in der Nacht zum Samstag kurz nach Mitternacht in der Höhenfeldstraße in Weingarten ein Lager- und Werkstatthallenkomplex in Brand. Zeugen hatten dies wohl beobachtet und gegen 0.15 Uhr der Rettungsleitstelle gemeldet. Menschen kamen ...

mehr