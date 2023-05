Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Krefeld: Tötungsdelikt an der Steinstraße

Krefeld (ots)

Polizei und Rettungsdienst wurden am Freitag (12. Mai 2023) gegen 17:45 Uhr zu einer Wohnung an der Steinstraße gerufen. Anwohner hatten zuvor laute Geräusche im Treppenhaus gehört und Blutstropfen festgestellt. In einer offenstehenden Wohnung fanden sie eine leblose Person. Reanimationsversuche der Rettungskräfte blieben ohne Erfolg.

In unmittelbarer Tatortnähe trafen Polizeibeamte auf einen 22-jährigen Deutschen aus Krefeld mit Blutanhaftungen an Händen und Bekleidung. Da der dringende Verdacht bestand, dass er in Zusammenhang mit der Tat steht, wurde er vorläufig festgenommen.

Bei dem Opfer handelt es sich um einen 44-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz. Er wies mehrere Schnitt- und Stichverletzungen am Hals und Oberkörper auf. Die Polizei konnte ein Messer als mutmaßliche Tatwaffe in der Wohnung sicherstellen. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Eine Mordkommission wurde eingerichtet und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld wurde der 22-Jährige heute einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Totschlags und ordnete die Untersuchungshaft an. (117)

