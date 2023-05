POL-KR: Medizinische Ursache: Pkw kommt von der Fahrbahn ab - Fahrer verstorben

Krefeld (ots) - Am Samstag (13. Mai 2023) fand ein Rentner gegen 14:45 Uhr einen verwahrlosten Hund in einem Gebüsch am Baackesweg. Die beigefarbene Chow-Chow-Mix-Hündin lag auf einer Decke und befand sich in einem körperlich schlechten Allgemeinzustand. Der Rentner informierte die Feuerwehr, diese wiederrum die Polizei Krefeld sowie die Tierrettung. Die Hündin ...

mehr