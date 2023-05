POL-KR: Cracau: Verkehrsunfall mit Sachschaden; flüchtiger PKW gestellt.

Krefeld (ots) - Am Dienstag (16. Mai 2023) gegen 16:50 Uhr sprach ein Mann zwei Frauen auf dem Ostwall in Höhe des Südwalls an. Er fragte nach Geld und zeigte sich gleichzeitig in schamverletzender Weise. Die Frauen gingen weiter in Richtung Hauptbahnhof. Der Mann folgte ihnen und bettelte sie auf Gleis 2 erneut an. Als die Frauen ein weiteres Mal verneinten, trat er ...

mehr