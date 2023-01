Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Autoaufbrüche im Umkreis von einem Kilometer

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Montag (30.01.) wurden zwei Pkw im Bergisch Gladbacher Stadtteil Hand aufgebrochen und darin fest eingebaute Kfz-Teile entwendet.

Am Montagmorgen meldete sich der Besitzer eines weißen BMWs gegen 08:00 Uhr bei der Polizei und gab an, dass unbekannte Täter die Scheibe auf der Fahrerseite seines Fahrzeuges eingeschlagen hatten und sowohl das Lenkrad als auch das fest eingebaute Navigationssystem entwendeten. Der BMW stand zu diesem Zeitpunkt auf der August-Kierspel-Straße. Die genaue Schadenshöhe konnte aktuell noch nicht beziffert werden.

Lediglich rund einen Kilometer entfernt meldete sich der Besitzer eines weißen VW Caddys gegen 09:00 Uhr per Notruf bei der Polizei und erstattete ebenfalls Anzeige nach dem Diebstahl des Boardcomputers aus seinem Pkw. In diesem Fall schlugen die unbekannten Täter die vordere kleine Dreiecksscheibe am Pkw ein und gelangten so ins Innere. Der VW befand sich nur unweit vom ersten Tatort entfernt auf der Marienburger Straße. Der Gesamtschaden wird aktuell auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

In beiden Fällen wurde eine Strafanzeige aufgenommen. Hinweise zu diesen Taten nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

