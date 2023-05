Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nachtrag zur Pressemeldung Nr. 119: Rentner findet verwahrloste Hündin im Gebüsch - totes Tier wurde identifiziert und Tatverdächtiger ermittelt

Am Samstag (13. Mai 2023) fand ein Rentner eine verwahrloste Chow-Chow-Mix-Hündin in einem Gebüsch am Baackesweg. Das Tier wurde nach eingehender Untersuchung noch in der Tierklinik eingeschläfert. Die Polizei Krefeld berichtete darüber in einer Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5510020

Entgegen der ersten Aussage hat sich herausgestellt, dass die Hündin keinerlei Frakturen im Körper aufwies.

Im Rahmen der Ermittlungen und mit Hilfe von Zeugenhinweisen, konnte zwischenzeitlich die Identität des Tieres mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit festgestellt werden. Das Ergebnis führte die Beamten schließlich zu einem Tatverdächtigen aus Krefeld, gegen den nun weiter ermittelt wird. (125)

