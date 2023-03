POL-LG: ++ Drogenhandel und illegales Glücksspiel ++ Polizei und Steuerfahndung durchsuchen Shisha-Bar, Pizza-Lieferdienstes und eine Wohnung ++ Spielautomaten und Drogen sichergestellt ++ Betreiber ...

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

++ Drogenhandel und illegales Glücksspiel ++ Polizei und Steuerfahndung durchsuchen Shisha-Bar, Pizza-Lieferdienstes und eine Wohnung in Bad Bevensen ++ Spielautomaten und Drogen sichergestellt ++ Betreiber mit "Clan-Hintergrund" ++ Uelzener Drogenermittler mit Verfügungseinheit und Spezialhund im Einsatz ++

Bad Bevensen/Uelzen

Rund 30 Polizeibeamte sowie Steuerfahnder durchsuchten am gestrigen Abend des 23.03.23 eine Shisha-Bar, ein Pizza-Lieferdienst und sowie eine Wohnung in Bad Bevensen. Aufgrund eines möglichen Clan-Hintergrunds waren neben den Uelzener Ermittlern auch Beamte der Verfügungseinheit sowie ein Diensthundeführer im Einsatz. Hintergrund der Maßnahmen sind Ermittlungen wegen Drogenhandels sowie des illegalen Glückspiels gegen zwei 23 und 30 Jahre alte Männer aus Bad Bevensen und Lüneburg. Dabei stellten die Beamten in den Räumlichkeiten neben den verantwortlichen Personen mehrere nicht angemeldete Spielautomaten sowie geringe Mengen Marihuana und Haschisch fest und sicher. Die Ermittler gehen davon aus, dass in der Vergangenheit aus den Räumlichkeiten Drogen an verschiedene Abnehmer verkauft wurden, die wiederum mit den Drogen Handel in Bad Bevensen betrieben haben. Die entsprechenden nicht angemeldeten Spielautomaten, transportierten die Ermittler ab. Parallel sicherte die Steuerfahndung weiteres Beweismaterial. Den Einsatz und die Maßnahmen wertet die Polizei als Erfolg bei der Bekämpfung des illegalen Drogenhandels in der Kurstadt. Die weiteren Umfeld-Ermittlungen dauern an.

