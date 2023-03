Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Raub auf Tankstelle ++ mit Pfefferspray gesprüht ++ maskierter Täter greift sich Geld aus Kasse und flüchtet zu Fuß ++ Polizei fahndet und ermittelt ++

Lüneburg (ots)

Uelzen

Zu einem Raub eines maskierten Einzeltäters auf eine Tankstelle in der Celler Straße kam es in den Abendstunden des 21.03.23. Gegen 20:50 Uhr hatte der dunkel gekleidete und maskierte Täter das Tankstellengebäude betreten, einen anwesenden Angestellten bedroht und mit Pfefferspray gesprayt. Der Angestellte konnte in rückwärtige Räumlichkeiten flüchten, so dass der Unbekannte in die Kasse griff und mit mehreren hundert Euro Bargeld zu Fuß die Flucht ergriff. Erste Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalermittlungsdienstes Uelzen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell