Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Gefährliches Fahrmanöver in der Bahnhofstraße - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Die Polizei Edenkoben sucht derzeit Zeugen eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Sonntagmittag gegen 14:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Edenkoben ereignete. Dort soll der Fahrer eines roten Mini Cooper ein entgegenkommendes Fahrzeug zum Ausweichen gezwungen haben, woraufhin die begegnende Verkehrsteilnehmerin mit einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug kollidierte. Der unbekannte Fahrer des Mini flüchtete im Anschluss von der Örtlichkeit. Zeugen welche das Geschehen beobachten oder weitere Hinweise zu dem flüchtenden Fahrzeug geben können werden gebeten, sich fernmündlich (06323-9550) oder per Mail (piedenkoben@polizei.rlp.de) mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell