POL-LG: ++ Seniorin kollidiert mit Apothekengebäude ++ Unfall nach Überholvorgang - Fahrer ohne Fahrerlaubnis ++ Einbruch in Einkaufsmarkt ++ mit Kubotan zugestochen ++ Geldbörse verschwindet ++

Presse - 21.03.2023 ++

Lüneburg

Bardowick - Diebstahl aus Umhängetasche - Hinweise

Zu einem Diebstahl einer Geldbörse aus einer Umhängetasche kam es am 20.03. gegen 10:00 Uhr in einem Supermarkt Vor der Westermarsch. Eine 70-jährige Seniorin befand sich zu diesem Zeitpunkt innerhalb des Marktes. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld auch sämtliche Papiere der 70-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl aus Pkw - Hinweise

Am 20.03. zwischen 19:30 und 22:30 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem geparkten Pkw Skoda Fabia. Dieser befand sich in einem Parkhaus in der Johannes-Gutenberg-Straße. Durch Unbekannte wurde eine Scheibe eingeschlagen und eine im Pkw befindliche Geldbörse mit gut 100 Euro Bargeld entwendet. Der Sachschaden liegt bei gut 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl aus Handtasche mit anschließender Geldabhebung

Unbekannte entwendeten die Geldbörse aus der getragenen Handtasche einer 71-Jährigen. Diese befand sich am 20.03. zwischen 09:45 und 10:30 Uhr im Bereich der Lüneburger Innenstadt. In der Geldbörse befand sich Bargeld und sämtliche Dokumente der Seniorin. Im Anschluss an den Diebstahl kam es zu einer Geldabhebung mit der EC-Karte von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Außenspiegel geparkter Pkw beschädigt - Hinweise

Zwischen dem 19.03. und dem 20.03. beschädigten Unbekannte die Außenspiegel dreier geparkter Pkw in der Straße Eisenbahnweg. Die Fahrzeuge wurden beschädigt, sodass ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Barendorf - Seniorin kollidiert mit Apothekengebäude

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 20.03. gegen 16:30 Uhr in der Lüneburger Straße. Eine 86-jährige Seniorin fuhr mit ihrem Pkw Mercedes rückwärts, um den Parkplatz einer Apotheke zu verlassen. Aus bislang ungeklärter Ursache überfuhr sie ein Beet und kollidierte mit dem Heck des Pkw mit dem Apothekengebäude. Sowohl am Gebäude, als auch am Pkw entstand erheblicher Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Seniorin wurde leicht verletzt.

Lüneburg - Unfall nach Überholvorgang - Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Am Morgen des 21.03. kam es gegen 06:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Am Schützenplatz. Ein 47-jähriger Fahrer eines Pkw Skoda befuhr die Straße Am Schützenplatz in Richtung Bleckeder Landstraße. Dieser beabsichtigte einen vor ihm fahrenden Pkw Mercedes zu überholen, kollidierte daraufhin mit einem Bordstein und auch mit dem Pkw Mercedes. Es entstand ein Sachschaden von gut 5000 Euro. Es besteht der Verdacht, dass der 47-Jährige unter dem Einfluss von Medikamenten stand. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Wustrow - Einbruch in Einkaufsmarkt

In einen Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße brachen Unbekannte in der Nacht zum 21.03.23 ein. Die Täter hatten gegen 02:45 Uhr eine Hintereingangstür aufgebrochen sowie die Räumlichkeiten durchsucht. Dabei machten sie sich auch an einem Tresor zu schaffen. Sie erbeuteten Bargeld und Tabakwaren, so dass ein Schaden von einigen tausend Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Wustrow - weitere Einbrüche in Jugendzentrum und Vereinsheim

Im Verlauf des Wochenendes vermutlich in der Nacht zum 20.03.23 brachen Unbekannte auch in das Jugendzentrum Fehlstraße sowie in den Kisosk des Vereinsheims des TUS Wustrow Am Fehl ein. In die Räume des Vereinsheims gelangten die Täter nicht; jedoch entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - Geldbörse und Schulutensilien aus Beutel gestohlen

Die Geldbörse einer 19-Jährigen sowie Schulutensilien erbeuteten Unbekannte in den frühen Nachmittagsstunden des 20.03.23 im Schulweg. Die Gegenstände verschwanden zwischen 14:15 und 15:15 Uhr auf ungeklärte Art und Weise. Es entstand geringer Schaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - mit Kubotan zugestochen/ -gestoßen - an der Hand verletzt

Einen 19-Jährigen verletzte ein bereits polizeilich in Erscheinung getretener 21 Jahre alter Uelzener in den frühen Abendstunden des 20.03.23 in der Ebstorfer Straße im Rahmen eines Streitgesprächs. Dabei stach/stieß der Uelzener gegen 17:45 Uhr mit einem sog. Kubotan (Gegenstand, der als Waffe für den Nahkampf in verschiedenen Kampfkünsten Verwendung findet, aber nicht dem Waffengesetz unterliegt) zu. Der 19-Jähriger erlitt einen tiefen Schnitt der Hauptschlagader am Handgelenk. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Die Polizei ermittelt wegen Gefährlicher Körperverletzung.

Uelzen - "behindert, gefährdet oder geschädigt?!" -> Zeugen oder Betroffene gesucht - mit hoher Geschwindigkeit in Waldgebiet geflüchtet - Flucht zu Fuß endet mit Festnahme - unter Kokain-Einfluss

Nach der Flucht und Verfolgungsfahrt in den Mittagsstunden des 20.03.23 gegen 12:00 Uhr auf der Landesstraße 250, der Ebstorfer Straße und der Waldstraße eines 51 Jahre alten Fahrers eines Pkw VW Passat sucht die Polizei nun mögliche weitere Verkehrsteilnehmer, die behindert, gefährdet oder geschädigt wurden. Diese melden sich bitte bei der Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0.

Eine Streifenwagenbesatzung wollte wie bereits berichtet den älteren Pkw VW Passat aus dem Landkreis Schleswig in den Mittagsstunden des 20.03.23 auf der Landesstraße 250 kontrollieren. Der 51 Jahre alte Fahrer gab Vollgas und versuchte sich der Verkehrskontrolle zu entziehen, indem er außerhalb der geschlossenen Ortschaft (bei erlaubten 80 km/h) mit fast 200 km/h vor dem Funkstreifenwagen flüchtet. In Uelzen setzte der VW mit teilweise bis zu 170 km/h die Flucht fort und bog dann in das Waldgebiet ab, wo der 51-Jährige verunfallte, das beschädigte Fahrzeug zurückließ und kurz zu Fuß flüchtete. Beamten griffen sich den Mann. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 51-Jährige unter Kokain-Einfluss stand und möglicherweise keinen regulären Führerschein besaß. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Uelzen - Geldbörse verschwindet bei Einkauf - in Gespräch verwickelt

Die Geldbörse einer 68-Jährigen erbeuteten eine Unbekannte in den Mittagsstunden des 20.03.23 in einem Supermarkt in der Veerßer Straße. Die Unbekannte hatte die Uelzenerin gegen 12:30 Uhr in ein Gespräch verwickelt und dabei die Geldbörse aus einer kleinen Tasche am Rollator mitnehmen können. Es entstand geringer Schaden. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Pkw mit gelber Farbe besprüht

Drei in der Südstraße abgestellte Pkw u.a. der Marke VW besprühten Unbekannte in der Nacht zum 21.03.23 mit gelber Graffiti-Farbe. Es entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Abdeckplane in Brand gesetzt - Polizei ermittelt gegen 59-Jährigen

Eine Abdeckplane seines Nachbarn setzte ein bereits polizeilich in Erscheinung getretener 59-Jähriger in den späten Abendstunden des 20.03.23 in einem Innenhof in der Oldenstädter Straße in Brand. Der Nachbar löschte das Feuer gegen 22:20 Uhr. Die Polizei führte eine Gefährderansprache bei dem 59-Jährigen durch und ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Noch in der Nach fiel der 59-Jährige durch den Konsum von Marihuana, pöbeln, drohen mit einem Messer und "wild pinkeln" im Stadtgebiet auf, so dass die Polizei diesen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam nehmen mussten.

Uelzen - Kollision zweier Pkw - Verursacher alkoholisiert - 1,4 Promille

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den späten Abendstunden des 20.03.23 in der Mühlenstraße. Ein 46 Jahre alter Fahrer eines Pkw Ford war gegen 22:30 Uhr in der Gudestraße in Richtung Hammersteinkreisel unterwegs und missachtete an der Kreuzung Mühlenstraße die Vorfahrt einer 37 Jahre alten Fahrerin eines Pkw VW. Die 37-Jährige erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen. Es entstand ein Schaden von gut 12.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 46-Jährigen unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholwert ergab 1,42 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde im Rahmen des Strafverfahrens sichergestellt.

Barum b. Bad Bevensen/ Uelzen - ... die Polizei kontrolliert auf der Bundesstraße 4

Zusammen mit Einsatzkräften der Lüneburger Verfügungseinheit kontrollierte die Polizei Uelzen in den Nachmittags- und Abendstunden des 20.03.23 den Verkehr auf der Bundesstraße 4. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt 13 Geschwindigkeitsverstöße sowie weitere zehn Verstöße aufgrund Überholverbot, Handynutzung, Gurt und Tuning. Weitere Kontrollen folgen ...

