Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Farbschmierereien am Bahnhof/Polizei nimmt Jugendlichen fest

Lampertheim (ots)

Farbschmierereien mittels Graffiti-Stift an einem Kasten für den Fahrplanaushang sowie an zwei Fahrradboxen, wurden von der Polizei in der Nacht zum Montag (29.08.), gegen 0.30 Uhr, am Bahnhof festgestellt.

Die Beamten beobachteten in diesem Zusammenhang zwei junge Männer die zu Fuß vom Tatort flüchteten und konnten in der Folge einen 15 Jahre alten Jugendlichen vorläufig festnehmen, bei dem sie zudem einen Graffiti-Stift fanden. Die Ermittlungen zum Begleiter des Mannes dauern an.

Der 15-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell