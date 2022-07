Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Zeugenaufruf nach Körperverletzung in einem Bus +++

Oldenburg (ots)

Am frühen Montagabend wurde der Polizei im Friedhofsweg nachträglich eine Körperverletzung im Bus der Linie S35 (Westerstede-ZOB Oldenburg) gemeldet.

Demnach soll am Montag ein 29-jähriger Fahrgast gegen 16 Uhr von einem anderen männlichen Fahrgast beleidigt und bedroht worden sein. Weiterhin habe der unbekannte Mann den 29-Jährigen zwei Mal mit der Faust in das Gesicht geschlagen und den Bus anschließend an der Haltestelle "Lappan" in Oldenburg verlassen. Der Unbekannte beschädigte durch den Schlag die Brille des 29-Jährigen und verletzte ihn leicht unter dem Auge.

Beschrieben wird der Unbekannte als etwa 30-jähriger, 1,80 Meter großer Mann, von kräftiger Statur. Er soll kurze schwarze Haare und einen Bart am Kinn und an der Oberlippe haben. Laut Zeugenangaben war der Fahrgast mit einer weißen Trainingsjacke und einer kurzen Hose bekleidet.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden darum gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441-790-4115 zu melden.(883020)

