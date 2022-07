Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Raub in Wohnung in Rastede

Oldenburg (ots)

Zu einem brutalen Raub ist es heute, 11.07.2022, gegen 12.55 Uhr, in Rastede, Metjendorfer Straße, gekommen.

Der 51-jährige Täter war dem späteren Opfer, einer 74-jährigen Frau, die am Tatort wohnt, bereits vorher zweimal aufgefallen, als er mit einem Fahrrad an ihrem Haus vorbeifuhr und in einem Fall an der Haustür klingelte.

Schließlich kam er zur oben genannten Tatzeit nochmals zum Haus. Er klingelte wieder an der Haustür und gelangte unter einem Vorwand in das Haus der Geschädigten. Dort griff er die Frau unvermittelt an, wobei die Geschädigte zu Fall kam. Die Geschädigte wehrte sich gegen den Beschuldigten, der daraufhin ein Tuch ergriff, es der Geschädigten um den Hals legte und zuzog.

Letztlich ließ er aber von der Geschädigten ab und raubte aus einem Portemonnaie einen zweistelligen Geldbetrag. Dann flüchtete er aus dem Haus und fuhr mit seinem Fahrrad davon.

Im Verlauf der Fahndung konnte er von einer Funkstreifenbesatzung im Nahbereich des Tatortes angetroffen und festgenommen werden.

Bei der Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg stellte sich heraus, dass gegen den Beschuldigten, gegen den wegen Eigentumskriminalität bereits häufiger ermittelt wurde, ein Haftbefehl zur Verbüßung einer Haftstrafe vorliegt. Er wurde in die JVA Oldenburg eingeliefert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell