Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Versuchter Betrug durch sogenannter "Dachhaie"

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am Freitag, den 31.03.2023 gegen Nachmittag, boten innerhalb der Ortschaft Bobenheim-Roxheim vermeintliche Handwerker, auch sogenannte "Dachhaie", preiswerte Dienstleistungen für entsprechende Reparaturen rund um das Haus an. Unter anderem verschafften sich die vermeintlichen Handwerker kurzzeitig Zutritt zu einem Wohngebäude. Diese entfernten sich jedoch nach Ankündigung die Polizei hinzuzuziehen. Zu einem Schadenseintritt kam es in den gemeldeten Fällen nicht. Bei den vermeintlichen Handwerkern handelte es sich um drei männliche Personen im Alter von etwa 25-30 Jahren, die gebrochen deutsch sprachen.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor der Betrugsmasche sogenannter "Dachhaie". Niemals sollte man sich unter Druck setzen lassen und sich auf Haustürgeschäfte einlassen. Reparaturen sollten von seriösen und im Vorfeld beauftragten Handwerksbetrieben ausgeführt werden. Verdächtiges Auftreten unbekannter Handwerker sollten direkt der Polizei gemeldet werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell