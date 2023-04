POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit Flucht

Speyer (ots) - Am Freitag wurde eine Speyerin durch ein E-Mail zur Zahlung eines Geldbetrages in Bitcoin aufgefordert. Sollte sie dieser Aufforderung nicht Folge leisten, werde ein unbekannter Täter private Fotos von ihr veröffentlichen. Der unbekannte Täter gab auch an, dass er über die Zugangsdaten zu ihren Social-Media-Accounts habe. In diesem Zusammenhang rät die Polizei regelmäßig zur Aktualisierung der ...

mehr