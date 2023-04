Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Erpressung durch E-Mail (15/3103)

Speyer (ots)

Am Freitag wurde eine Speyerin durch ein E-Mail zur Zahlung eines Geldbetrages in Bitcoin aufgefordert. Sollte sie dieser Aufforderung nicht Folge leisten, werde ein unbekannter Täter private Fotos von ihr veröffentlichen. Der unbekannte Täter gab auch an, dass er über die Zugangsdaten zu ihren Social-Media-Accounts habe.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei regelmäßig zur Aktualisierung der genutzten Passwörter und von einfachen personenbezogenen Passwörtern abzusehen.

Übermitteln Sie keine persönlichen oder vertraulichen Daten (bspw. Passwörter oder Transaktionsnummern) per E-Mail.

Achten Sie auf einen Grundschutz Ihrer Hard- und Software. Weitere Informationen dazu finden Sie im Sicherheitskompass von Polizei und BSI.

