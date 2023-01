Polizeidirektion Hannover

POL-H: Barsinghausen: 4-jähriger Junge tot in Kinderzimmer aufgefunden

Hannover (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeidirektion Hannover und der Staatsanwaltschaft Hannover

Am Freitagmorgen, 13.01.2023, ist ein vierjähriges Kind im Bett verstorben. Die Mutter hatte zuvor den Jungen leblos aufgefunden und noch versucht ihn zu reanimieren. Der Notarzt konnte nur noch den Tot des Jungen feststellen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover wurde der 4-jährige Junge gegen 08:20 Uhr durch seine Mutter tot in dessen Bett aufgefunden. Die festgestellten Verletzungen am Körper des Jungen passten jedoch nicht vollständig mit den Angaben zur Entstehung dieser überein, welche die Mutter und deren Lebensgefährte gegenüber der Polizei gemacht hatten. Eine durchgeführte Obduktion ergab, dass die Verletzungen nicht gänzlich von einem wie von den Eltern behaupteten Treppensturz kamen. Die Untersuchungen dauern an. Die 28 Jahre alte Mutter und deren 33-jähriger Lebensgefährte wurden am Samstag, 14.01.2023, einem Haftrichter vorgeführt und kamen anschließend in Untersuchungshaft. Das sechsjährige Geschwisterkind kam in die Obhut des Jugendamtes.

Die Staatsanwaltschaft Hannover hat Ermittlungen wegen Totschlags und schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen eingeleitet. /bo, aw

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell