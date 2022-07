Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt/Duissern: Fahndungserfolg - Dieb und Einbrecher gefasst

Duisburg (ots)

Polizisten haben am Donnerstag und in der Nacht zu Freitag (7. und 8. Juli) einen Dieb und einen Einbrecher gefasst - einen davon auf frischer Tat. Die Fälle im Detail:

Altstadt: Ein Zeuge beobachtete am Donnerstagnachmittag (15:30 Uhr) wie ein Mann in einer Tiefgarage an der Niederstraße die Tür eines Autos öffnete und in das Handschuhfach griff. Als der Zeuge lautstark auf sich aufmerksam machte, flüchtete der Mann (33). Zivilpolizisten schnappten ihn kurze Zeit später auf der Alten Rheinstraße. In seinen Taschen fanden sie unter anderem fünf Smartphones, Bargeld und eine neue Armbanduhr - die offenbar aus anderen Diebstählen stammen. Die Beamten stellten sämtliche Sachen sicher.

Duissern: Nach einem weiteren Zeugenhinweis erwischten Polizisten einen Einbrecher am Freitag in den frühen Morgenstunden (4 Uhr) auf frischer Tat. Der 39-Jährige verschaffte sich auf der Königsberger Allee Zugang zu einer Garage. In seiner Bauchtasche: Werkzeug wie eine Zange und ein Schraubendreher. Außerdem fanden die Einsatzkräfte eine Schleifmaschine. Da ein Alkoholtest positiv anschlug, wurde dem 39-Jährigen zusätzlich eine Blutprobe entnommen.

Beide Männer müssen sich jetzt mit einer Anzeige auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell