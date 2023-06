Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Kind auf Rad angefahren - Autofahrer und Zeugen gesucht

Flensburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (15.06.2023), gegen 15:00 Uhr, wurde ein Kind auf einem Rad in der Otto-Fielitz-Straße in Flensburg angefahren. Die Polizei sucht den beteiligten Autofahrer und Zeugen.

Der 12-jährige Junge fuhr auf dem Gehweg. Aus dem Otto-Heinrich-Engel-Bogen kam ein Auto. Der Radfahrer fuhr in die Seite des Wagens. Der Fahrer erkundigte sich nach dem Wohlergehen des Kindes. Der Fahrer fuhr weiter, da der Junge angab, dass es ihm gut gehen würde. Er wurde bei dem Unfall jedoch verletzt.

Der Autofahrer des vermutlich weißen Wagens sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeirevieres zu melden (Tel.: 0461 - 484 0)

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell