Polizei Bielefeld

POL-BI: Eigentümer von Mountainbikes gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Bei einem Polizeieinsatz in der Feilenstraße wurden im Oktober 2022 mehrere Fahrräder in einer Privatwohnung sichergestellt. Ein Fahrrad konnte einem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden. Die Polizei fragt: Wem gehören die weiteren Fahrräder?

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 31.10.2022 Uhr alarmierte ein 41-jähriger Bielefelder die Polizei, da sich Personen gewaltsam Zugang zu seiner Wohnung verschaffen wollten. Beim Eintreffen der Beamten waren die Personen bereits geflüchtet.

Im Zuge des Einsatzes bemerkten die Polizisten diverse Fahrräder in der Wohnung des Mannes und stellten diese sicher. Ein Fahrrad konnten später dem rechtmäßigen Eigentümer übergeben werden.

Bei den bislang nicht zugeordneten Fahrrädern handelt es sich um vier Mountainbikes: Ein graues mit roten Elementen der Marke Bulls; ein Rad von Compel in schwarz, rot und grün; ein Univega-Mountainbike in schwarz und rot sowie ein Thompson in schwarz und weiß.

Die rechtmäßigen Eigentümer erhalten ihre Fahrräder nach Vorlage eines Eigentumsnachweis zurück.

Eigentümer melden sich bitte bei der Ermittlungskommission "Sattel" des Polizeipräsidiums Bielefeld unter der 0521/545-0.

