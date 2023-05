POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und des Polizeipräsidiums Bielefeld zum Verdacht eines Tötungsdeliktes eines Säuglings

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Streifenbeamte überführten in der Nacht auf Mittwoch, 24.05.2023, einen 28-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz bei einem Diebstahl an der Herbert-Hinnendahl-Straße und nahmen ihn in Gewahrsam. Beim Bestreifen der "Tüte" machten gegen 01:10 Uhr mehrere Zeugen die Polizisten auf einen Streit zwischen zwei Personen aufmerksam. Ein polizeibekannter 28-jähriger Mann ohne festen ...

mehr