POL-BI: Polizisten verhindern Diebstahl an der "Tüte"

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Gellershagen - Die Polizei sucht den oder die Täter, die in der Nacht zu Montag, 22.05.2023, an der Voltmannstraße Geld oder Wertgegenstände in einem Kirchengebäude vermuteten. Der Küster der Kirchengemeinde grenzte die Tatzeit an der Einmündung der Straße Am Herrenkamp zwischen Sonntag, 21:15 Uhr, und Montag, 11:30 Uhr, ein. Bei der Aufnahme des Tatorts entdeckten Ermittler der Kripo Spuren des Einbruchs an einem Fenster und einer ...

