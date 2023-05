Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230502-4: Zeugensuche nach Raub auf zwei 19-Jährige

Pulheim (ots)

Einer der Geschädigten schwerverletzt im Krankenhaus

Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach vier Unbekannten, die am späten Sonntagabend (30. April) zwei Geschädigte (19, 19) in Brauweiler ausgeraubt haben sollen. Einer der jungen Männer wurde dabei so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Die Tatverdächtigen sollen zwischen 18 und 19 Jahren alt sein. Die Männer sollen kurze Haare haben. Sie sollen zur Tatzeit dunkle Kleidung getragen haben. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen stiegen die beiden 19-Jährigen gegen 23.50 Uhr aus einem Bus an der Haltestelle der Mathildenstraße aus. Kurz darauf seien vier Personen auf die jungen Männer zugelaufen. Die Unbekannten sollen auf die Geschädigten eingeschlagen haben. Einer der 19-Jährigen habe sich vor den Angreifern in Sicherheit bringen können. Er sei wenige Minuten später zur Bushaltestelle zurückgekehrt. Dort habe er festgestellt, dass sein Bekannter verletzt war. Er habe Erste Hilfe geleistet und die Rettungskräfte alarmiert. Zudem stellte er fest, dass die Rucksäcke beider Geschädigter entwendet worden waren.

Polizisten sicherten die Spuren am Tatort. Kriminalbeamte haben die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell