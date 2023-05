Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230502-2: 17-Jähriger sticht mit Messer auf Jugendlichen ein

Kerpen (ots)

Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen

Am Sonntagnachmittag (30. April) hat ein Jugendlicher (17) einen weiteren 17-Jährigen mit einem Messer in Kerpen-Horrem verletzt. Nach ersten Ermittlungen soll der Angreifer im Streit ein Messer gegriffen und den Geschädigten angegriffen haben. Der Beschuldigte muss sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll es gegen 15.45 Uhr am Bahnhof Horrem zu einem Streit zwischen den beiden Jugendlichen gekommen sein. Der Beschuldigte soll den Geschädigten dabei geschlagen haben. Als er zu Boden gestürzt sei, soll der Angreifer ihn weiter geschlagen und getreten haben. Laut einer Zeugenaussage sollen Passanten dazwischen gegangen sein und die Schlägerei gestoppt haben. Daraufhin entfernte sich der Geschädigte in Richtung Bahnhofsgebäude. Der Beschuldigte sei ihm gefolgt und habe den 17-Jährigen dort mit einem Messer am Oberarm verletzt. Im Anschluss sei der Aggressor in Richtung Gleis 1 geflohen. Rettungskräfte versorgten vor Ort die Wunde des Verletzten.

Hinzugerufene Polizisten nahmen umgehend die Fahndung auf und stoppten den 17-Jährigen noch in Tatortnähe. Sie sicherten die Spuren und stellten das Messer als Beweismittel sicher. Beamte des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell