POL-PDKH: Landkreis Bad Kreuznach, Dörrebach - Drogendealer nach Einfuhrschmuggel festgenommen

Bad Kreuznach (ots) - Am 09.04.2023 kam es, in der Zeit zwischen 21:50 Uhr und 23:20 Uhr, in der Straße "Kirchwinkel", zu einem größeren Einsatz von Polizei- und Feuerwehrkräften. Hintergrund war ein vermeintliches Suizidgeschehen. Im Rahmen des Einsatzes kamen keinerlei Personen zu Schaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Kreuznach Pressestelle ...

