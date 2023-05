Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230501-1: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Kerpen (ots)

In der Nacht auf Montag (01.05.2023 gegen 02:51 Uhr) ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Das beteiligte Fahrzeug, welches lediglich mit dem 41 jährigen Fahrzeugführer besetzt war, befuhr in Kerpen-Blatzheim den Heerweg aus Richtung Dürener Straße in Richtung Kunibertusstraße. Als der Fahrzeugführer nach links in die Kunibertusstraße abbog, verlor er, vermutlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Straßenlaterne und einem Verkehrszeichen. Der Pkw kam danach auf einer angrenzenden Wiese zum Stillstand. Da die eingesetzten Beamten im Verlauf der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers feststellten, wurde diesem, in einem nahen Krankenhaus, eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Fahrzeugführers, der sich durch den Verkehrsunfall leicht verletzte, wurde sichergestellt. (ms)

